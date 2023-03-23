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Мэр Тбилиси назвал Бербок «оторванной от реальности»

Полина Пашкина
В мире
Мэр Тбилиси назвал Бербок «оторванной от реальности»
Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила о попытках сменить проевропейский курс в Грузии, «оторвана от реальности». Такое мнение выразил мэр Тбилиси Каха Каладзе в четверг, 23 марта.

Бербок должна посетить Грузию с двухдневным визитом. Она заявила, что страна сталкивается с попытками изменения проевропейского курса и давлением, внутренним и внешним.

— Я не знаю, о чем она говорит. Понятно, что этот человек оторван от реальности, — сказал Каладзе.

По словам генерального секретаря правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Каладзе, Грузия делает все возможное для евроинтеграции. О чем говорит Бербок, он не знает, передает РИА Новости.

По результатам саммита Евросоюза в Брюсселе в июне 2022 года Грузии не одобрили предоставление статуса кандидата на вступление в альянс. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что стране необходимо «решить остающиеся приоритеты».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что глава украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия лично ездил в США и ЕС и требовал, чтобы Грузии не давали статус кандидата в члены объединения.

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