Посольство России в США прокомментировало слова Кирби о российском пилоте Су-27

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Оскорбление офицеров российской армии, героически исполняющих свой долг, является проявлением малодушия. Об этом в четверг, 23 марта, заявили в пресс-службе посольства России в США.

— Вынуждены констатировать, что хамство и повадки хулигана из подворотни входят в привычку официальных представителей в Вашингтоне. Это очевидное малодушие — оскорблять офицеров российской армии, формально являясь человеком в погонах, который должен был бы уважать офицерскую честь и достоинство, — говорится в сообщении дипмиссии.

Подчеркивается, что свое заявление координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сделал в тысячах километров от мест, где благодаря политике США «уже девять лет льется кровь мирного населения». Когда нет других контраргументов, он решил перейти на личности, говорится в Telegram-канале посольства.

23 марта Кирби нелестно высказался о российском пилоте, который сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Комментируя награждение российских летчиков, представитель Белого дома назвал одного из них «идиотом».

Накануне глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27 за качественно выполненную операцию по ликвидации американского дрона. В ходе заседания коллегии Минобороны министр вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества.

Во время торжественной церемонии пилоты также рассказали, как заставили западное устройство прекратить выполнение задания.