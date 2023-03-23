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Генштаб ВСУ признал ошибочными сообщения о выходе сил России из Новой Каховки

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Генштаб ВСУ признал ошибочными сообщения о выходе сил России из Новой Каховки
Фото: Минобороны РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг собственное сообщение о выводе российских сил из Новой Каховки Херсонской области. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— ВС РФ находятся в Новой Каховке. Информация об уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных, — цитирует текст сообщения ТАСС.

12 марта украинская армия нанесла массированный артиллерийский удар по Новой Каховке, в результате чего погибла женщина. Кроме того, в данном районе были разрушены дома и квартиры мирных граждан, а также магазины и линии электропередачи.

Также временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, российские войска завершат освобождение Херсона, Николаева и Одессы до конца текущего года.

На Западе возлагают большие надежды на анонсированное Киевом «серьезное наступление» ВСУ. В случае его провала от помощи Украине могут отказаться большинство стран, в том числе Соединенные Штаты Америки, полагают опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты.

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