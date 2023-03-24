Бытовки загорелись на западе Москвы

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Москва, улица Ивана Франко, 6 Карта всех событий

Две бытовки загорелись на западе столицы. Об этом в четверг, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Бытовки находятся на улице Ивана Франко, 6. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

— В одной возможно нахождение газового баллона, пожарные работают с соблюдением техники безопасности, — уточнил источник «ВМ».

Со слов администрации, людей в бытовках нет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар.

23 марта в Зеленограде произошло возгорание в жилом многоэтажном доме. Пожар зафиксирован на 12-м этаже здания. Площадь горения составила пять квадратных метров. По предварительным данным, горели личные вещи и мебель на кухне.

Еще один пожар случился на химзаводе «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном. Сообщалось, что на объекте воспламенилась емкость объемом 12 кубометров, где хранилось талловое масло. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.