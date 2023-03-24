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Участнице протеста во Франции оторвало палец на руке при взрыве гранаты

Юлия Курганова
В мире
Участнице протеста во Франции оторвало палец на руке при взрыве гранаты
Фото: Pixabay

Участнице акции протеста против пенсионной реформы в Руане на северо-западе Франции оторвало большой палец руки во время взрыва гранаты. Об этом в четверг, 23 марта, сообщила радиостанция France Bleu.

В настоящее время женщина находится в университетской больнице Руана. В полиции рассказали, что «обстоятельства получения данной травмы пока не установлены».

Также во время столкновений протестующих с полицией в Руане пострадали двое полицейских. Один из них получил сильный удар по голове обломком шлакоблока. В ходе протестов в городе задержали восемь человек, передает ТАСС.

По данным главы МВД Франции Жеральда Дарманена, около 150 правоохранителей получили травмы различной степени тяжести во время подавления беспорядков на акциях протеста против пенсионной реформы. В Париже были задержаны 172 человека.

23 марта участники протестов против пенсионной реформы во Франции подожгли дверь мэрии в городе Бордо. Пожарные быстро потушили возгорание.

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