Фото: er.ru

Если вместе с поставками вооружения на Украину доставляются военные специалисты, то они являются легальной целью и подлежат уничтожению. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Если Patriot или какие-то иные средства поражения доставляются на территорию Украины вместе с иностранными специалистами, они, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению. Они являются комбатантами, они являются врагами нашего государства, — сказал он.

Медведев подчеркнул, что приезд военных специалистов является прямым доказательством вовлечения страны в конфликт. Он отметил, что иностранные солдаты на территории Украины будут уничтожены, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты теряют глобальное влияние, недооценивая РФ и переоценивая свои производственные возможности по поставкам оружия Киеву. Прекращение огня на Украине было бы полезно для Америки. Об этом заявил участник закрытой конференции ведущих американских экспертов по внешней политике.

Журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски со ссылкой на знакомых с ситуацией коллег ранее рассказала, что Владимир Зеленский выступил на саммите Европейского союза в очень резкой форме, требуя немедленных поставок оружия.