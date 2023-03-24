Жительница Арамиля рассказала о пожаре в научном комплексе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пожар в научно-производственном комплексе Арамиля Свердловской области разрастается. Внутри здания могут находиться химические смеси и краски. Об этом «360» сообщила местная жительница Светлана.

По ее словам, сначала был виден небольшой столб дыма, но потом огонь, вероятно, попал на горючие материалы. Через пять минут пламя уже вырывалось из-под крыши.

Согласно последним данным от МЧС, площадь пожара увеличилась до четырех тысяч «квадратов». В настоящее время горит кровля здания, в результате случившегося никто не пострадал. На месте работают 68 спасателей и 22 единицы техники.

Накануне на территории Ярославского моторного завода произошел пожар. Уточняется, что пожарные подразделения выехали по сигналу автоматической пожарной сигнализации. Через некоторое время очаг возгорания был полностью ликвидирован.

Другой пожар произошел на химзаводе «Тонкий органический синтез» в Долгопрудном. По предварительным данным, на предприятии воспламенилась емкость объемом 12 кубометров, где хранилось талловое масло. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.