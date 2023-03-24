Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Человек-шутка»: французы пришли в ярость из-за интервью Макрона

Араз Салехов
В мире
«Человек-шутка»: французы пришли в ярость из-за интервью Макрона
Фото: shutterstock

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе интервью на телевидении по поводу нашумевшей пенсионной реформы стал фигурантом очередного скандала. Об этом сообщило издание L'Independant.

Как выяснилось, французский лидер во время эфира убрал руки под стол и снял с запястья часы. Французы расценили это как попытку убрать из кадра предмет роскоши, неуместный во время разговора о протестах недовольных профсоюзов и положении людей, получающих минимальную зарплату.

— Говоря о «минимальщиках», которые «никогда не имели такой большой покупательной способности», он осторожно убирает свои красивые роскошные часы под стол. Этот человек — шутка, — сказала депутат партии LFI от Валь-де-Марн Клеманс Гетте.

В свою очередь лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрону не удастся заставить людей забыть об этом неловком моменте, сообщает издание.

16 марта французские власти приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Постепенное повышение пенсионного возраста начнется в сентябре 2023 года. К 2030 году он достигнет 64 лет.

Жители Франции не оценили такие поправки, в стране начались масштабные протесты. На одном из них полиция задержала более 120 протестующих. При этом в Париже в протестах принимали участие более шести тысяч человек.

Ночью 24 марта участники протестов против пенсионной реформы подожгли дверь мэрии в городе Бордо. На место происшествия приехали мэр города Пьер Юрмик и префект департамента Жиронда Этьен Гюйо, который сообщил о задержании подозреваемого в поджоге.

Пенсионеры Франция Эммануэль Макрон
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте