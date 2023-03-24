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Конкурс детских рисунков на тему «Метро» стартовал в Москве

Араз Салехов
Город
Конкурс детских рисунков на тему «Метро» стартовал в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице к Международному дню защиты детей открыли конкурс детских рисунков. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— К Международному дню защиты детей вместе с проектом «Активный гражданин» мы запускаем конкурс детских рисунков на тему «Метро». Работы победителей будут размещены на сувенирной продукции метрополитена и тематических картах «Тройка», — сказал он.

Участниками конкурса могут стать дети и подростки в возрасте до 18 лет. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, голосование пройдет на сайте и в приложении «Активный гражданин» с 14 по 28 апреля.

Также участники проекта «Активный гражданин» выбрали тему для книжной выставки, которая пройдет в ГБУ «Мосстройинформ». Книжная выставка начнется 3 апреля в ГБУ «Мосстройинформ» и завершится 31 мая.

Помимо этого, москвичи в ходе голосования в рамках проекта «Активный гражданин» выбрали названия улиц для шести тысяч объектов в кинематографическом квартале. Улицы здесь получили названия в честь выдающихся отечественных актеров и режиссеров: Леонида Гайдая, Анатолия Папанова, Олега Табакова, Василия Ланового, Андрея Миронова и других.

Максим Ликсутов Активный гражданин Москва Метро
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