В Кремле заявили, что найденный у «Северного потока — 2» объект может иметь отношение к теракту

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Кремле позитивно оценивают приглашение оператора «Северного потока — 2» к операции по поднятию на поверхность объекта, судя по всему, имеющего отношение к теракту. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к очень важным действиям в рамках расследования, потому что действительно обнаруженный объект находится рядом со швом труб. Шов, как известно — это наиболее уязвимый участок трубопровода, и взрыв, собственно, произошел на стыке, на шве, — сказал он.

По словам Пескова, важно определить объект и понять, какое отношение он имеет к взрывам. Он отметил, что расследование должно быть инклюзивным и прозрачным для всех заинтересованных стран, передает РИА Новости.

Датское энергетическое агентство пригласило оператора «Северного потока» компанию Nord Stream 2 AG участвовать в операции по извлечению объекта, который был обнаружен около газопровода. Также ведомство опубликовало снимок «объекта», отметив, что он имеет цилиндрическую форму высотой почти 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров.

По данным научного журнала Nature, диверсии на газопроводах произошли на месте старого захоронения химического оружия, а из-за взрывов со дна были подняты опасные токсины. По мнению авторов статьи, крайне опасные токсины остались на дне Балтийского моря еще со времен Второй мировой войны. Среди химикатов выделяются иприт и мышьяк.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Россию никогда не включат в список стран, расследующих инцидент на газопроводах. Он считает, что это может раскрыть нелицеприятные подробности случившегося.