Дания пригласила Nord Stream участвовать в подъеме объекта, найденного у газопровода

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Датское энергетическое агентство пригласило оператора «Северного потока», компанию Nord Stream 2 AG, участвовать в операции по извлечению объекта, который был обнаружен около газопровода.

— С целью дальнейшего выяснения природы объекта датские власти решили поднять его на поверхность при содействии датского Минобороны. Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции, — сообщается в коммюнике.

Агентство будет ждать ответа от Nord Stream 2 AG, прежде чем приступит к операции.

Также ведомство опубликовало снимок «объекта», отметив, что он имеет цилиндрическую форму высотой почти 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров. Предполагается, что речь может идти о морском дымовом буе, сообщает РИА Новости.

В прозрачности расследования западными странами взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» есть сомнения. Об этом 23 марта сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Россию никогда не включат в список стран, расследующих инцидент на газопроводах. Он считает, что это может раскрыть нелицеприятные подробности произошедшего.