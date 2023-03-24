Японский портной взобрался на самую высокую гору Малайзии в костюме-тройке и туфлях

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Японский портной Нобутака Сада поднялся на самую высокую гору, расположенную в Малайзии, одетым в костюм-тройку и туфли. Об этом стало известно в пятницу, 24 марта.

Сада взобрался на гору Кинабалу, высота которой составляет четыре тысячи метров. Одет он был в костюм собственного производства. При восхождении на одежде не разошелся ни один шов, пишет «Комсомольская правда».

22 марта альпинист из Дзержинска Евгений Федоров развернул флаг своего города над высочайшей вершиной Южной Америки — горой Аконкагуа, высота которой составляет 6962 метра. «Вечерняя Москва» связалась с ним.

По словам Федорова, самыми трудными оказались длинные переходы. От лагеря к лагерю необходимо было проходить около 25–30 километров в день. При этом дорога была не прямой, а со склонами. На ногах у него набивались мозоли. Также были большие перепады высоты и дул ветер.

Недавно российский путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло отправились из Мурманской области в Красноярский край на воздушном шаре, чтобы побить мировой рекорд по дальности и продолжительности перелета.