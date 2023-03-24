Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Японский портной взобрался на самую высокую гору Малайзии в костюме-тройке и туфлях

Лейла Алиева
В мире
Японский портной взобрался на самую высокую гору Малайзии в костюме-тройке и туфлях
Фото: Youtube / Daily Express Malaysia

Японский портной Нобутака Сада поднялся на самую высокую гору, расположенную в Малайзии, одетым в костюм-тройку и туфли. Об этом стало известно в пятницу, 24 марта.

Сада взобрался на гору Кинабалу, высота которой составляет четыре тысячи метров. Одет он был в костюм собственного производства. При восхождении на одежде не разошелся ни один шов, пишет «Комсомольская правда».

22 марта альпинист из Дзержинска Евгений Федоров развернул флаг своего города над высочайшей вершиной Южной Америки — горой Аконкагуа, высота которой составляет 6962 метра. «Вечерняя Москва» связалась с ним.

По словам Федорова, самыми трудными оказались длинные переходы. От лагеря к лагерю необходимо было проходить около 25–30 километров в день. При этом дорога была не прямой, а со склонами. На ногах у него набивались мозоли. Также были большие перепады высоты и дул ветер.

Недавно российский путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло отправились из Мурманской области в Красноярский край на воздушном шаре, чтобы побить мировой рекорд по дальности и продолжительности перелета.

Япония Малайзия Горы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте