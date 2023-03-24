Визит короля Карла III во Францию перенесли из-за протестов

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Визит короля Великобритании Карла III во Францию, который должен был состояться 26–29 марта, решили перенести. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает Sky News.

Уточняется, что визит перенесли по причине протестов в стране против повышения пенсионного возраста. Новую дату приезда короля пока не назвали, пишет Sky News.

16 марта французские власти приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Постепенное повышение пенсионного возраста начнется в сентябре 2023 года. К 2030 году он достигнет 64 лет.

Проект пенсионной реформы был предложен в октябре прошлого года президентом Франции Эммануэлем Макроном. Изначально он предполагал постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.

Жители Франции не оценили такие поправки — в стране начались масштабные протесты. Во время одного из них полиция задержала более 120 протестующих. При этом в Париже в протестах принимали участие более шести тысяч человек.