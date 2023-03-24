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Минобороны: Применение боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военным ВСУ

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Применение боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военным ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Применение Украиной боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), причем на Западе об этом прекрасно известно. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

— Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном. Несмотря на то, что применение таких боеприпасов окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению, страны НАТО, в частности Великобритания, выражают готовность поставки такого вида оружия киевскому режиму, — сказал он.

Кириллов отметил, что НАТО осведомлены об опасности применения данного вида боеприпасов для экологии территорий, гражданского населения и ВСУ. Он добавил, что основным видом онкологических заболеваний при применения снарядов с обедненным ураном является рак легких, передает Telegram-канал «Минобороны России».

21 марта стало известно о намерении Великобритании передать ВСУ снаряды, в которых содержится обедненный уран. Страна запланировала поставлять их с танками Challenger 2.

В свою очередь президент России Владимир Путин ответил на заявление британских властей. Он предупредил, что в таком случае РФ будет вынуждена действовать из-за начала применения западными государствами вооружения с ядерным комплектующим.

Великобритания объявила о решении поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Сдержат ли британцы обещание, чем опасны такие снаряды и как ответит Россия, «Вечерняя Москва» узнала у профильных специалистов.

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