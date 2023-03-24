Извержение вулкана Левотоло началось в Индонезии

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В Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло, вокруг него уже ввели двухкилометровую зону отчуждения. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает издание Alarabiya.

Сообщения о пострадавших не поступали. Власти провинции Восточная Нуса-Тенгара призвали местных жителей носить медицинские маски, чтобы избежать проблем с дыханием.

В результате извержения поднялся столб дыма высотой 700 метров, отмечает издание.

Вулкан Левотоло в прошлый раз извергался в 2020 году. Местный аэропорт был закрыт, а тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Еще одно извержение индонезийского вулкана Мерапи случилось в начале марта. Потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 километра от кратера. Местных жителей призвали не приближаться к вулкану ближе чем на семь километров.

Кроме того, пепловый выброс зафиксировали на курильском вулкане Эбеко. Распространение шлейфа произошло в северном направлении на расстоянии свыше пяти километров.

Профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ Павел Плечов заявил, что среди камчатских вулканов наибольшую опасность представляет Авачинский. Его извержения происходят довольно редко, но он расположен близко сразу к нескольким городам — Петропавловску-Камчатскому, Вилючинску и Елизову.