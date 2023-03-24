Макрон анонсировал совместный с главой Еврокомиссии визит в Китай

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Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планируют посетить Китай. Об этом французский лидер сообщил в пятницу, 24 марта.

— Я предложил Урсуле фон дер Ляйен сопровождать меня в ходе моего визита в Китай, — заявил Макрон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом дату визита президент Франции не уточнил.

21 марта председатель Китая Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле он заявил, что охват сфер сотрудничества между двумя государствами постоянно расширяется, странам удается достичь важных результатов. Главные итоги этих переговоров — в материале «Вечерней Москвы».

Визит китайского лидера вызвал неоднозначную реакцию со стороны зарубежных СМИ. Так, австралийский телеканал ABC сообщил, что встреча Путина и Си в Москве доказывает «конец мирового порядка», при котором правила составляли западные страны.

В свою очередь американская газета Washington Post сделала основной акцент на санкциях, которые последуют в отношении Пекина, если тот решится поставлять вооружение России. О том, как еще западные СМИ отреагировали на встречу, — в материале «ВМ».