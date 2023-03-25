Названы женские имена, обладательницы которых найдут свою любовь после 40 лет

Фото: Pexels

Имя играет огромную роль в жизни человека. Таролог Саона назвала три женских имени, обладательницы которых найдут свою любовь после 40 лет.

Ирина

Девушка с таким именем может ждать свою любовь. Ирина боится совершить ошибку. Для нее брак — это не просто штамп в паспорте и красивая церемония. Для нее замужество возможно только раз и навсегда.

Кристина

Женщина с таким именем спешит навстречу любви. Однако первая любовь может разбить девушке сердце. Кристины готовы открыть душу настоящему чувству, но лишь спустя долгое время.

Марта

Девушка под таким именем постоянно ищет любовь, поскольку постоянно ошибается и спешит оставить «ненужных» людей. При этом Марта не теряет надежды, судьба долго водит ее окольными путями, прежде чем к 40 годам вывести к принцу, сообщает Teleprogramma.pro.

Шаманка Кажетта Ахметжанова заявила, что апрель 2023 года станет одним из самых благоприятных месяцев для знакомств, отношений и укрепления любовной энергетики.

Астролог Тамара Глоба предупредила, что один из знаков зодиака очень скоро может столкнуться с сокрушительным известием. Причем, скорее всего, ему будет очень тяжело пережить некрасивый и предательский поступок от окружающих.