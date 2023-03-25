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«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявлен в Москве в ночь на 26 марта

Евгений Жуков

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявлен в Москве в ночь на 26 марта
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Московском регионе с вечера 25 марта до 03:00 26 марта. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Желтый — погода потенциально опасна. Туман. Период предупреждения с 21:00 25 марта до 3:00 26 марта, — говорится в отчете.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в столичном регионе к концу выходных выпадет треть месячной нормы осадков.

Согласно прогнозам, в воскресенье, 26 марта, ожидаются обильные осадки. В городе будет постепенно уменьшаться количество снежного покрова благодаря переносу тепла с Средиземного моря и южной Атлантики.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что дожди в Москве будут идти до конца следующей недели. Однако, по словам метеоролога, можно рассчитывать на краткосрочные прояснения.

Начало апреля в Москве может сопровождаться возвращением минусовых температур. Из-за этого на дорогах не исключено появление гололедицы, сообщил «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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