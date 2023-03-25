Путин заявил, что России есть чем ответить на использование ВСУ снарядов с обедненным ураном

Фото: Администрация президента РФ

России есть чем ответить на возможное применение Украиной боеприпасов с обедненным ураном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в субботу, 25 марта.

— У нас без преувеличения сотни тысяч таких снарядов (с обедненным ураном — прим. «ВМ»). Мы их пока не применяли, — сказал глава государства.

Он добавил, что снаряды с обедненным ураном не относятся к оружию массового поражения, но они так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются весьма опасными.

При их применении произойдет загрязнение посевных площадей, что создаст опасность как для местных жителей, так и для окружающей среды, сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Великобритания объявила о решении поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Сдержат ли британцы обещание, чем опасны такие снаряды и как ответит Россия, «Вечерняя Москва» узнала у профильных специалистов.

Политолог Юрий Светов отметил, что подобные снаряды отличаются повышенными боевыми характеристиками. У таких снарядов объем как у снарядов с сердечниками из стали, а бронебойная сила намного выше, подчеркнул Светов. При этом применение такого оружия может повлечь ряд проблем в будущем, предупредил политолог.