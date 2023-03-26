Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Награждение россиянок на чемпионате мира по боксу закончилось скандалом с гимном

Ирэна Колесова
Спорт
Награждение россиянок на чемпионате мира по боксу закончилось скандалом с гимном
Фото: Pixabay

Российские спортсменки успешно выступили на чемпионате мира по боксу в Нью-Дели, но не обошлось без скандалов. Вместо гимна России на церемонии награждения включили фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

— Инцидент испортил настроение, потому что хотелось, чтобы церемония награждения как у всех прошла, чтобы вот таких ляпов не было. Я не знаю, как это произошло, думаю, что достали его по привычке. Это просто недоразумение, — сказал в беседе с ТАСС главный тренер национальной команды Альберт Муталибов.

Организаторы исправили свою ошибку и повторили церемонию уже с национальным гимном России. Фрагмент из Чайковского ранее играл на соревнованиях, где российские спортсмены были под ограничениями, в том числе на Олимпийских играх.

18-летняя российская спортсменка Анастасия Демурчян победила австралийскую соперницу Кей Скотт в финале за звание чемпиона мира по боксу в весовой категории до 70 килограммов. Среди российских спортсменов призерами стали также Наталия Сычугова, получившая бронзу в весовой категории до 63 килограммов, и Диана Пятак с бронзой в категории до 81 килограмма.

Спорт Награждение Бокс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Путин достойно ответил на «привет» из Гааги

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Все мнения
О проекте