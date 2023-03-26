Награждение россиянок на чемпионате мира по боксу закончилось скандалом с гимном

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Российские спортсменки успешно выступили на чемпионате мира по боксу в Нью-Дели, но не обошлось без скандалов. Вместо гимна России на церемонии награждения включили фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

— Инцидент испортил настроение, потому что хотелось, чтобы церемония награждения как у всех прошла, чтобы вот таких ляпов не было. Я не знаю, как это произошло, думаю, что достали его по привычке. Это просто недоразумение, — сказал в беседе с ТАСС главный тренер национальной команды Альберт Муталибов.

Организаторы исправили свою ошибку и повторили церемонию уже с национальным гимном России. Фрагмент из Чайковского ранее играл на соревнованиях, где российские спортсмены были под ограничениями, в том числе на Олимпийских играх.

18-летняя российская спортсменка Анастасия Демурчян победила австралийскую соперницу Кей Скотт в финале за звание чемпиона мира по боксу в весовой категории до 70 килограммов. Среди российских спортсменов призерами стали также Наталия Сычугова, получившая бронзу в весовой категории до 63 килограммов, и Диана Пятак с бронзой в категории до 81 килограмма.