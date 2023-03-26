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Квартира загорелась в переулке Васнецова в Москве

Ирэна Колесова
Происшествия
Квартира загорелась в переулке Васнецова в Москве
Фото: АГН Москва
Москва, переулок Васнецова, 15с1 Карта всех событий

В Москве в переулке Васнецова произошел пожар. Там в воскресенье, 26 марта, загорелась квартира в жилом доме №15, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Возгорание произошло на шестом этаже, огонь охватил площадь в 25 квадратных метров. Известно об одном пострадавшем, его состояние уточняется. К этому моменту горение уже удалось ликвидировать.

На территории Южного Чертаново произошел пожар. Как рассказали очевидцы, столб дыма виднелся в районе, где располагаются склады. В МЧС позже уточнили, что полыхали бытовка и автомобиль «Газель». Горение уже ликвидировано, обошлось без пострадавших.

В Омске пожарные проводят проливку на складе по производству пластика. Ночью было ликвидировано горение на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

На строительной площадке рядом с московским международным деловым центром «Москва-Сити» возник пожар. Выяснилось, что горела строительная бытовка, никто не пострадал.

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