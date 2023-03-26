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Синоптики пообещали москвичам облачную и дождливую погоду 26 марта

Никита Худяков

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам облачную и дождливую погоду 26 марта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В воскресенье, 26 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода, пройдут дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный с переходом на западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба, сообщает Гидрометцентр России.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что дожди в Москве будут идти до конца следующей недели. Однако, по словам метеоролога, можно рассчитывать на краткосрочные прояснения.

В столице сохранится апрельская погода до 29 марта, а средняя температура будет держаться на уровне 12–13 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Начало апреля в Москве может сопровождаться возвращением минусовых температур. Из-за этого на дорогах не исключено появление гололедицы, сообщил «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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