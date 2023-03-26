МЧС предупредило о сильном дожде в Москве до 18:00 воскресенья

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В связи с прохождением фронтальной зоны с юго-запада на северо-восток в период с 11:00 до 18:00 26 марта в Москве ожидается сильный дождь. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

Ведомство рекомендует пешеходам быть внимательными при переходе дорог и улиц, а водителям транспортных средств снизить скорость и соблюдать правила дорожного движения.

— Водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в сообщении Telegram-канала «МЧС Москва — Штормовые и экстренные предупреждения».

Также стало известно, что 26 марта в Москве может быть обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков с 1951 года. В столице может выпасть от 10 до 19 миллиметров осадков, что составит 25–50 процентов от месячной нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что дожди в Москве будут идти до конца следующей недели. Однако, по словам метеоролога, можно рассчитывать на краткосрочные прояснения.

Начало апреля в Москве может сопровождаться возвращением минусовых температур. Из-за этого на дорогах не исключено появление гололедицы, сообщил «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.