Назван самый теплый день в Москве на предстоящей неделе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вторник, 28 марта, станет самым теплым днем будущей недели. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его прогнозу в понедельник, 27 марта, в ночные часы в столице ожидается плюс 1–6 градусов, а днем столбики термометра достигнут плюс 1–10 градусов. Однако при этом в городе пройдут кратковременные дожди. Кроме того, в течение суток возможен туман.

Метеоролог уточнил, что вторник может стать чуть ли не самым погожим днем за весь месяц.

— Будет облачно, с прояснениями, без осадков. В ночные часы ожидается минус 2 — плюс 3 градуса, а днем — плюс 8–13 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный. Показатели атмосферного давления повысятся до 742 миллиметров ртутного столба, — сообщил синоптик.

На предстоящей неделе погода в Москве поразит своим непостоянством. Каких еще сюрпризов стоит ждать от конца марта, «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.