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Приметы и советы

Николая Дроздова снова госпитализировали

Лейла Алиева
Общество
Николая Дроздова снова госпитализировали
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Известного российского телеведущего и ученого Николая Дроздова снова госпитализируют. Об этом стало известно в среду, 29 марта.

— Я все еще нахожусь на больничном, но чувствую себя лучше и лучше. Семь переломов ребер было — это не шутка. Открытые боли все излечены, надо теперь заниматься восстановлением. Потребуется еще около двух, а то и трех месяцев. Врачи меня полностью контролируют. Я занимаюсь активной дыхательной гимнастикой, лечебной физкультурой, — поделился телеведущий.

Однако через некоторое время Дроздова переведут в отделение реаниматологии и реабилитологии, где занимаются тяжелыми травмами, в том числе и черепно-мозговыми. Там пациент проведет около 1,5 месяца, передает StarHit.

Впервые Николай Дроздов попал в больницу 29 января. Тогда специалисты диагностировали у него многочисленные переломы ребер. Его сосед, художник Константин Мирошник, отметил, что ученый получил травмы при падении.

Позже зоолог раскрыл подробности своей госпитализации. Он отметил, что лечат его очень хорошие и профессиональные врачи, а больница находится недалеко от его дома.

7 февраля телеведущего выписали из больницы. Он сообщил, что все переломы уже заросли.

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