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Строительство дороги к станции будущего МЦД-4 Кокошкино завершится в 2025 году

Полина Пашкина
Город
Строительство дороги к станции будущего МЦД-4 Кокошкино завершится в 2025 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Киевское направление Московской железной дороги, платформа Кокошкино Карта всех событий

Строительство подъездной дороги к станции будущего МЦД-4 Кокошкино планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий Москвы.

Уточняется, что дорога подойдет к станции со стороны улицы 1-я Октябрьская. Она протянется от Зайцевского шоссе в районе улицы Горького, огибая дачный поселок Кокошкино, а также с южной окраины поселка в районе улицы Сентябрьская.

Общая длина дороги составит порядка трех километров, сказал глава ведомства Владимир Жидкин. Она обеспечит транспортную доступность остановочного пункта и удобный выезд на Зайцевское шоссе для жителей ближайших районов, передает агентство городских новостей «Москва».

В рамках проекта предусмотрено строительство новой дороги, реконструкция улиц, создание пешеходных переходов и ливневой канализации. Дорогу оборудуют светофорами и автоматической системой управления дорожным движением, а после завершения основных работ прилегающую территорию благоустроят.

Столичные службы обустроили внутриквартальные проезды к 11 домам, строящимся по программе реновации. Их общая протяженность составила более 2,9 тысячи метров, при этом площадь работ превышает 18 тысяч квадратных метров.

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