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Приметы и советы

Швеция вызвала посла России после слов о «легитимной цели» из-за вступления в НАТО

Евгений Жуков
В мире
Швеция вызвала посла России после слов о «легитимной цели» из-за вступления в НАТО
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла Виктора Татаринцева из-за его заявления о том, что королевство может стать для России «легитимной целью» в случае его присоединения к Североатлантическому альянсу (НАТО).

По словам главы шведского МИД Тобиаса Бильстрема, Татаринцев был вызван, чтобы он мог самостоятельно осудить «эту очевидную попытку влияния». Министр также добавил, что направление, в котором должна двигаться Швеция, определяется исключительно волеизъявлением ее народа, передает Dagens Nyheter.

Речь идет о статье Татаринцева под названием «Шведский шаг в пропасть», которая была опубликована накануне. В материале посол написал, что после вступления Швеции в НАТО граница с альянсом для России увеличится вдвое.

Также Татаринцев отметил в своем заявлении, что вступление новых участников в западный военно-политический блок не усилит общую защищенность Европы.

Парламент Швеции на прошлой неделе проголосовал за членство страны в НАТО. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в этот блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.

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