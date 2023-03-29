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S7 будет совершать по пять рейсов в день между Москвой и Архангельском с 1 мая

Евгений Силаев
Город
S7 будет совершать по пять рейсов в день между Москвой и Архангельском с 1 мая
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, 1 Карта всех событий

Авиакомпания S7 Airlines будет ежедневно совершать по пять рейсов между Москвой и Архангельском с 1 мая. Об этом в среду, 29 марта, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что полеты будут совершаться на самолетах Embraer 170, способных принять 78 пассажиров. Маршрут свяжет аэропорты Домодедово и Васьково, а время в пути составит около полутора часов, передает агентство городских новостей «Москва».

«Аэрофлот» с 26 марта перешел на летнее расписание маршрутов. Оно будет действовать до 28 октября 2023 года.

Помимо этого, «Аэрофлот» с октября этого года переведет прямые регулярные рейсы из Москвы в Гоа в новый международный аэропорт Манохар. Самолеты из столицы будут отправляться по средам, пятницам и воскресеньям.

15 марта стало известно, что количество авиарейсов между столицами России и Шри-Ланки увеличили до 21 в неделю. Кроме того, самолеты также будут летать в город Металла.

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