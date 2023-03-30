«Будет громко»: власти Севастополя предупредили жителей о взрывах

Фото: shutterstock

В районе Севастополя будут слышны взрывы боеприпасов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в четверг, 30 марта.

— Будет, скорее всего, громко, поэтому предупреждаю вас заранее. В городе все спокойно, — сказал чиновник.

Он также добавил, что взрывы будут связаны с утилизацией большого количества снарядов времен Великой Отечественной войны. Ликвидацией сохранившихся боеприпасов займется МЧС на полигоне в районе Кара Кобы, написал Развожаев в Telegram-канале.

22 марта глава Севастополя рассказал, что Черноморский флот отразил атаку морских беспилотников в городе. По словам Развожаева, в общей сложности было уничтожено три объекта, пытавшихся проникнуть в бухту.

Люди и военные корабли не пострадали. Тогда в бухте было временно остановлено движение морского транспорта.

Позже в Сети появилось видео с уничтожением надводного беспилотника украинской армии, который пытался атаковать бухту в Севастополе. На кадрах видно, что дрон после попадания в него снаряда загорается и падает в воду.