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Нейросеть назвала самых несносных туристов в мире

Евгений Силаев
Общество
Нейросеть назвала самых несносных туристов в мире
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Самыми неприятными туристами являются американцы, китайцы и россияне. Об этом в беседе с тревел-блогером заявила нейросеть GDT.

Блогер поинтересовалась у искусственного интеллекта, туристов из каких стран считают самыми неприятными. Нейросеть с сомнением выдала представителей трех стран.

— Окончательного ответа на этот вопрос нет, поскольку он во многом зависит от индивидуального восприятия. Однако некоторые страны известны тем, что у них особенно беспокойные или неуважительные туристы, такие как Россия, Китай и Соединенные Штаты, — рассказала нейросеть блогеру платформы «Дзен».

В целом нейросеть оценила российских туристов как шумных и несносных. В то же время ИИ признал, что среди них присутствуют вежливые и приятные люди.

Большинство жителей России, принявших участие в исследовании сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», считают самыми неприятными попутчиками в поездках людей, от которых плохо пахнет.

На дурно пахнущих попутчиков пожаловались 27 процентов респондентов. Путешествовать с пьяными попутчиками не любит 21 процент опрошенных.

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