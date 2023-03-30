Курс евро превысил 84 рубля впервые с апреля 2022 года

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Курс евро впервые с 20 апреля 2022 года превысил 84 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи в четверг, 30 марта.

К 15:32 по московскому времени 1 евро стоил 84,06 рубля. В то же время курс доллара снизился до 77,11 рубля, следует из данных биржи.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Они не смогут снять более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Регулятор сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими в отношении России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

На фоне банковского кризиса в США вновь начались разговоры о дедолларизации мировой экономики. Между тем американская валюта по-прежнему удерживает глобальное лидерство.

Однако так будет не вечно. Когда доллар потеряет свои позиции, кто первым от него откажется и какая валюта придет на его место — в материале «Вечерней Москвы».