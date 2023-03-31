«Идет формирование полков»: Лукашенко заявил, что Запад готовит вторжение в Белоруссию

Фото: Администрация президента РФ

Запад собирается вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил президент республики Александр Лукашенко.

— Полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота в Белоруссии. Придет время — мы вам выложим это все, они (Запад — прим. «ВМ») готовятся вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения нашей страны, — сказал он.

По его словам, западные страны используют в качестве боевиков беглых белорусов. Также белорусский лидер отметил, что одновременно с этим на территорию страны забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения, передает РИА Новости.

27 февраля Лукашенко заявил о необходимости принятия мер в случае проявления агрессии на границе республики. Он поручил представителям силового блока оценить ситуацию вокруг Белоруссии.

14 марта МВД Белоруссии предупредило о появлении в стране новых экстремистских группировок. По данным МВД, у подобных группировок остались связи на территории республики, в частности речь идет об их родственниках, которые создают организации и призывают встать на защиту Украины в спецоперации.