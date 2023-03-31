Фото: Администрация президента РФ

Избежать третьей мировой войны с «ядерными пожарами» можно только путем переговоров без предварительных условий. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления с посланием парламенту.

— Усилиями США и их сателлитов в стране развязана полномасштабная война до последнего украинца. На горизонте замаячила третья мировая с ядерными пожарами, — отметил он.

Белорусский лидер добавил, что переговоры помогут не допустить этого, передает ТАСС.

Аналогичное мнение высказал недавно политик-демократ из Соединенных Штатов Джеффри Янг. По его словам, ввод войск Североатлантического альянса на Украину может привести к третьей мировой войне. Он добавил, что Западу нужно много раз подумать, прежде чем решаться на что-то подобное.

Запад уже ведет третью мировую войну руками нацистов на Украине и террористов в Сирии. Об этом высказался президент арабской республики Башар Асад.

В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп назвал себя единственным кандидатом в американские лидеры, способным не допустить третьей мировой войны.