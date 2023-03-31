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Власти Италии заблокировали ChatGPT из-за несоблюдения правил конфиденциальности

Евгений Жуков
В мире
Власти Италии заблокировали ChatGPT из-за несоблюдения правил конфиденциальности
Фото: shutterstock

Итальянское управление по защите персональных данных ограничило пользование чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT из-за несоблюдения правил конфиденциальности. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает BBC.

Представители ведомства объяснили такое решение недавней утечкой данных пользователей чат-бота. Власти страны также отметили, что в положении о конфиденциальности отсутствует информация о том, какие конкретно сведения собирает американская компания, а также какие-либо юридические основания, оправдывающие сбор и хранение данных.

Помимо того, в статье говорится, что чат-бот предназначен для лиц старше 13 лет, однако в приложении отсутствует фильтр для проверки возраста пользователя.

Компания-разработчик должна сообщить итальянскому руководству в течение 20 дней через своего представителя в Евросоюзе о принятых мерах, в противном случае ей грозит штраф в размере до 20 миллионов евро, передает РБК.

25 марта личные данные пользователей чат-бота ChatGPT утекли в Сеть из-за ошибки. Ее обнаружила компания-разработчик OpenAI. Из-за сбоя некоторые электронные письма с подтверждением подписки были отправлены не тем пользователям.

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