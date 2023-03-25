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Личные данные пользователей бота ChatGPT утекли в Сеть из-за ошибки

Араз Салехов
Общество
Личные данные пользователей бота ChatGPT утекли в Сеть из-за ошибки
Фото: pexels.com / Markus Spiske

Личные данные пользователей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT утекли в Сеть из-за ошибки. Ее обнаружила компания — разработчик OpenAI.

— Некоторые пользователи могли видеть имена и фамилии других активных пользователей, а также их адреса электронной почты, платежные адреса, последние четыре цифры (только) кредитных карт и их сроки действия, — говорится в сообщении.

Специалисты обнаружили эту ошибку в понедельник, 20 марта. Из-за нее некоторые электронные письма с подтверждением подписки на ChatGPT были отправлены не тем пользователям, пишет сайт компании.

17 марта американская компания Microsoft приступила к внедрению языковой модели ChatGPT в ряд своих продуктов: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams. Word Copilot поможет начать работу не с чистого листа: сервис предлагает заготовленный документ по теме, который можно редактировать и видоизменить.

Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики. По прогнозу искусственного интеллекта, благодаря ряду факторов экономика страны находится в достаточно стабильном состоянии, но перед государством стоят довольно серьезные вызовы. В чем заключается суть прогноза и насколько он правдив — в материале «Вечерней Москвы».

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