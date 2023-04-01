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Генерал Милли заявил, что ВСУ не смогут одержать победу над РФ в этом году

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генерал Милли заявил, что ВСУ не смогут одержать победу над РФ в этом году
Фото: shutterstock

Украинские войска не смогут отвоевать территории у России в этом году. Такое мнение в пятницу, 31 марта, высказал председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.

— Я не думаю, что это будет сделано в ближайшее время в этом году, — заявил он в интервью Defense One.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что армия планирует занять все регионы по границе 1991 года, напомнил Милли.

— Это серьезная военная задача. Очень, очень сложная военная задача, — отметил генерал.

Конфликт на Украине может продлиться как два года, так и четыре. Об этом 31 марта сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, конфликт станет вызовом для Германии. Тем не менее менять свою позицию Берлин не собирается.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что у Киева недостаточно танков для совершения контрнаступления. По его словам, ВСУ еще долго не будут иметь преимущества на поле боя. Кроме того, дипломат заявил, что у Европы не должно быть каких-либо ограничений по поводу поставки истребителей.

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