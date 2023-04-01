«Грядет большая расплата»: Маск выступил с предупреждением для США

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Из-за низкой рождаемости Соединенные Штаты в будущем ждет «большая расплата». Такое мнение высказал американский бизнесмен Илон Маск.

Таким образом он прокомментировал статью Reuters о том, что резервы основного целевого фонда системы социального обеспечения США будут исчерпаны в 2033 году, на год раньше, чем предполагалось в предыдущем прогнозе.

— Грядет большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония — опережающий индикатор, — написал миллиардер в соцсети Twitter.

В прошлом году в Японии родились 799,7 тысяч человек. Впервые с 1899 года, когда начали вести подобную статистику, рождаемость опустилась ниже уровня 800 тысяч. При этом, согласно прогнозам, уровень менее 800 тысяч должен был быть зафиксирован в 2030 году, передает РИА Новости.

Аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в соцсети Twitter, обогнав страницу 44-го президента США Барака Обамы. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе Книги рекордов Гиннесса. В справочнике сказано, что бизнесмен набрал наибольшее количество подписчиков в социальной сети через пять месяцев после покупки платформы.