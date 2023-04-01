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«Rolling Stone возродится»: Байден спутал название города с музыкальным журналом

Араз Салехов
В мире
«Rolling Stone возродится»: Байден спутал название города с музыкальным журналом
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден спутал название города Роллинг-Форк в Миссисипи с названием музыкального журнала Rolling Stone.

Американский лидер приехал в вышеназванный населенный пункт вместе с супругой спустя неделю после разрушительного торнадо, которое унесло жизни 24 человек.

— Мы сосредоточены на том, чтобы у вас были пища и место для сна и пища. Мы поможем перестроить вашу жизнь в Rolling Stone. Rolling Stone возродится, — сказал Байден.

Президент оговорился, когда выступал с небольшой речью, чтобы поддержать жителей, передает RT.

Недавно Байден допустил очередную оговорку, которая вызвала волну смеха всего канадского парламента. Американский лидер в своей речи перепутал Канаду с Китаем. Депутаты канадского парламента не пропустили такую оговорку мимо ушей. Они отреагировали волной смеха и бурными овациями.

Предыдущую оговорку Байден допустил, когда выступал на награждении лауреатов за достижения в области гуманитарных наук. Сначала он не смог процитировать стихотворение, а потом объяснился: ему просто страшно находиться в Белом доме. Такое признание тоже вызвало смех у всех собравшихся.

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