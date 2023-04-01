Шойгу вручил военнослужащим награды в штабе объединенной группировки войск

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу в субботу, 1 апреля, вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и другие награды в штабе объединенной группировки войск.

— Понимаю — сложно, понимаю — трудно, но вы выполняете свои задачи. Выполняете их с честью и достоинством. За это страна, родина, наш верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами, — сказал он.

Глава оборонного ведомства выразил уверенность в том, что российские солдаты продолжат выполнять свой долг перед страной и российским народом, сообщил Telegram-канал Минобороны России.

1 апреля Шойгу провел в штабе объединенной группировки Вооруженных сил России совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами. В ходе совещания глава оборонного ведомства подчеркнул, что вопрос «обеспечения группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Министерстве обороны РФ».

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода по ремонту ракетно-артиллерийского снаряжения Минобороны РФ.