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МИД России поздравил Зеленского с «профессиональным праздником» 1 апреля

Евгений Силаев
В мире
МИД России поздравил Зеленского с «профессиональным праздником» 1 апреля
Фото: flickr/european_parliament

Министерство иностранных дел (МИД) России поздравило президента Украины Владимира Зеленского с «профессиональным праздником». Соответствующая запись появилась в субботу, 1 апреля, в Telegram-канале ведомства.

— Раньше День дурака на Украине отмечали одесской Юмориной. Сейчас — арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и гонениями на православных. Зеленского с профессиональным праздником, — говорится в сообщении.

30 марта стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

В этот же день наместник обители митрополит Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой. По его словам, из-за данной ситуации 220 человек могут оказаться просто выброшенными из стен обители на улицу. Он призвал Зеленского остановить украинского министра культуры, которым, по словам митрополита, движут злоба и ненависть.

1 апреля сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в доме митрополита. Позже Павла отправили под домашний арест. Священнослужителю предъявили обвинение по подозрению в разжигании розни на почве религии.

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