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Минобороны Германии: Снижение активности США в НАТО станет худшим вариантом для Европы

Евгений Силаев
В мире
Минобороны Германии: Снижение активности США в НАТО станет худшим вариантом для Европы
Фото: shutterstock

Сокращение американской активности в рамках НАТО станет «худшим вариантом для Европы». Об этом в субботу, 1 апреля, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

— Если бы в Белый дом пришел американский президент, который дистанцировался от Европы и НАТО, то у нас были бы проблемы, которые в настоящее время трудно себе представить, — заявил Писториус.

По его словам, в случае прихода к власти в США республиканцев компенсировать снижение активности предстоит европейским странам. Частично они делают это уже сейчас, подчеркнул министр обороны, чьи слова приводит Spiegel.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему западным странам выгодно длительное продолжение специальной военной операции. По его словам, руководители стран НАТО и Евросоюза готовы любыми способами добиться поражения России, даже если придется растягивать украинский конфликт на долгие годы.

Соединенные Штаты, скорее всего, не смогут отправить на Украину какие-то новые виды вооружения. Слова об ужесточении стратегии — не более чем пропагандистский штамп, полагают опрошенные «ВМ» военные эксперты.

Евросоюз (ЕС) США Германия НАТО
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