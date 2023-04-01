Эрдоган утвердил ратификацию заявки Финляндии на членство в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ратификацию вступления Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили на сайте официальной газеты главы государства.

— Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования, — говорится в сообщении.

12 мая прошлого года президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства страны Санна Марин заявили о важности незамедлительного вступления в НАТО. Они отметили, что финское государство должно безотлагательно подать заявку на вступление в альянс, чтобы обеспечить себе безопасность. Однако Финляндия столкнулась с трудностями из-за позиции Турции.

17 марта текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение начать процесс ратификации вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.