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Флагманский магазин Gloria Jeans открылся на месте H&M на Тверской улице

Евгений Силаев
Город
Флагманский магазин Gloria Jeans открылся на месте H&M на Тверской улице
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
тверская 16 Карта всех событий

На месте бывшей торговой точки шведской компании H&M на Тверской улице открылся флагманский магазин российского бренда Gloria Jeans. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

— Сегодня в Москве открылся магазин-легенда — тот самый флагман Gloria Jeans на Тверской, 16! — говорится в сообщении.

Магазин H&M на Тверской улице в Москве окончательно закрылся в начале декабря прошлого года. В Сети появились кадры, где видно, что технический персонал убирал вывески с витрин и проводил уборку помещения.

22 ноября сообщалось, что H&M отказалась сотрудничать с российскими онлайн-ретейлерами. Продукцию ретейлера можно приобрести на крупнейших маркетплейсах страны, однако торговая сеть не подтверждала официального сотрудничества.

В августе 2022 года Министерство промышленности и торговли РФ расширило список параллельного импорта в отношении парфюмерии и косметики. Некоторые бренды были убраны из списка исключений, так как в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих брендов, в частности Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase. Косметолог Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве», как отличить оригинал от подделки.

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