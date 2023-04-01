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СМИ: Фильм «Подземелья и драконы» может собрать более 40 миллионов долларов за выходные

Евгений Силаев
В мире
СМИ: Фильм «Подземелья и драконы» может собрать более 40 миллионов долларов за выходные
Фото: Youtube / В Рейтинге

Фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» может собрать в прокате более 40 миллионов долларов в первые выходные. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Бюджет фильма составил 150 миллионов долларов. В прошедшую пятницу создатели экранизации культовой настольной игры заработали 15,3 миллиона долларов. На текущий момент новинку можно увидеть в кинотеатрах США и 50 других стран мира.

По сюжету группа героев с разными характерами объединяется для противостояния со злом. Параллельно с этим они планируют совершить дерзкое ограбление, отмечает издание.

Помимо этого, второй сезон сериала-экранизации компьютерной игры The Last Of Us («Одни из нас») будут снимать в Канаде. Работу над картиной перенесут из Калгари в Ванкувер.

Первый сезон сериала вызвал огромный зрительский интерес. В частности, первые шесть эпизодов проекта в среднем посмотрели 30,4 миллиона зрителей , благодаря чему он обогнал приквел «Игры престолов» «Дом дракона». Ему удалось достичь отметки в 29 миллионов просмотров.

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