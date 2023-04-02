Жулин рассказал, что Костомаров прислал ему голосовое сообщение после выхода из комы

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Александр Жулин, который в свое время тренировал фигуриста Романа Костомарова, рассказал что спортсмен после выхода из комы прислал ему голосовое сообщение.

— В день рождения Романа мы все, его друзья, отправили ему голосовые сообщения на телефон, который не работал. Наговорили кучу хороших вещей. И вот два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова. Можете себе представить, что со мной было, — сказал он в эфире программы НТВ «Центральное телевидение».

Жулин отметил, что открыл сообщение и услышал слабый, но абсолютно адекватный голос Костомарова. Олимпийский чемпион поблагодарил всех, кто поздравил его. Жулин добавил, что услышал массу позитива в голосе Костомарова. Кроме того, тренер признался, что всплакнул, когда услышал голос бывшего воспитанника.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Его подключили к аппарату ИВЛ, однако позже у Костомарова был обнаружен сепсис. Состояние спортсмена оценивали как стабильно тяжелое. Однако после этого у него началось отмирание тканей конечностей и возникли другие проблемы со здоровьем.

14 февраля поступила информация, что некроз конечностей у Костомарова продолжил прогрессировать. По одним данным, было принято решение об ампутации пальцев рук у спортсмена, по другим — ему ампутировали кисти.

28 марта фигурист пришел в сознание после хирургических вмешательств, теперь врачам предстоит подготовить его к протезированию, сообщили СМИ. Спортсмен, по неподтвержденным данным, настроен и мотивирован на реабилитацию.

Серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявил, что здоровье Романа Костомарова постепенно улучшается, а позитивные новости о его состоянии настраивают на положительный лад и вселяют надежду.