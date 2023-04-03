Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Астролог Глоба рассказала, для какого знака зодиака апрель станет судьбоносным

Ирэна Колесова
Общество
Астролог Глоба рассказала, для какого знака зодиака апрель станет судьбоносным
Фото: shutterstock

Астролог Тамара Глоба рассказала, для какого знака зодиака апрель станет судьбоносным во всех смыслах. По ее словам, этому представителю зодиакального круга не нужно бояться своих смелых идей, далеких путешествий и амбициозных планов.

Речь идет о тех, кто родился под знаком Рак. Астролог отметила, что звезды будут благоволить таким людям, но старания тоже никто не отменял. Апрель потребует от Раков большой самоотдачи, и тогда все дела пойдут как по накатанной.

— В третьей декаде будьте внимательны в работе. В делах будут перемены: руководство может предложить или уйти с занимаемой должности, или поменяется начальство. В вашей жизни наступило время карьерного поворота, — передает комментарий Глобы Teleprogramma.pro.

Астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в апреле станет настоящим счастливчиком. Он сможет изменить свою жизнь в лучшую сторону, эта трансформационная сила придет от самой Вселенной.

Гороскопы Прогнозы Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте