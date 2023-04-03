Астролог Глоба рассказала, для какого знака зодиака апрель станет судьбоносным
Астролог Тамара Глоба рассказала, для какого знака зодиака апрель станет судьбоносным во всех смыслах. По ее словам, этому представителю зодиакального круга не нужно бояться своих смелых идей, далеких путешествий и амбициозных планов.
Речь идет о тех, кто родился под знаком Рак. Астролог отметила, что звезды будут благоволить таким людям, но старания тоже никто не отменял. Апрель потребует от Раков большой самоотдачи, и тогда все дела пойдут как по накатанной.
— В третьей декаде будьте внимательны в работе. В делах будут перемены: руководство может предложить или уйти с занимаемой должности, или поменяется начальство. В вашей жизни наступило время карьерного поворота, — передает комментарий Глобы Teleprogramma.pro.
Астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в апреле станет настоящим счастливчиком. Он сможет изменить свою жизнь в лучшую сторону, эта трансформационная сила придет от самой Вселенной.