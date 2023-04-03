Астролог Глоба рассказала, для какого знака зодиака апрель станет судьбоносным

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Астролог Тамара Глоба рассказала, для какого знака зодиака апрель станет судьбоносным во всех смыслах. По ее словам, этому представителю зодиакального круга не нужно бояться своих смелых идей, далеких путешествий и амбициозных планов.

Речь идет о тех, кто родился под знаком Рак. Астролог отметила, что звезды будут благоволить таким людям, но старания тоже никто не отменял. Апрель потребует от Раков большой самоотдачи, и тогда все дела пойдут как по накатанной.

— В третьей декаде будьте внимательны в работе. В делах будут перемены: руководство может предложить или уйти с занимаемой должности, или поменяется начальство. В вашей жизни наступило время карьерного поворота, — передает комментарий Глобы Teleprogramma.pro.

Астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в апреле станет настоящим счастливчиком. Он сможет изменить свою жизнь в лучшую сторону, эта трансформационная сила придет от самой Вселенной.