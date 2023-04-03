СПбГУ сообщил, что Трепова не является студенткой учреждения

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Представители Санкт-Петербургского государственного университета опровергли слухи о том, что Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве корреспондента Владлена Татарского, учится в их заведении. Об этом сообщили в виртуальной приемной СПбГУ в понедельник, 3 апреля.

Сотрудники вуза дали официальное разъяснение в связи с большим количеством запросов в пресс-службу учреждения про Трепову.

Фото: Пресс-служба СПбГУ

— Девушка с именем и фамилией Дарья Трепова не является студенткой Санкт-Петербургского государственного университета. Отчислена из СПбГУ в 2019 году по собственному желанию, — говорится в заявлении проректора по учебной работе СПбГУ Марины Лавриковой.

Трепову подозревают в том, что 2 апреля она намеренно принесла статуэтку в кафе на набережной в Санкт-Петербурге, в которой проводил встречу с поклонниками корреспондент Владлен Татарский. Внутри бюста оказалось взрывное устройство, которое сработало в большом скоплении людей. Журналист погиб, еще 32 человека получили ранения.

Трепову задержали. На допросе свою вину она отрицала, однако выразила готовность рассказать о том, кто передал ей статуэтку. По версии НАК, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами.