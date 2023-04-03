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Курс доллара превысил 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

Араз Салехов

Сюжет: 

Курс рубля
Экономика
Курс доллара превысил 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Доллар превысил на открытых торгах 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года. Об этом следует из данных Московской биржи в понедельник, 3 апреля.

Согласно данным, курс доллара расчетами «завтра» на 13:41 по московскому времени рос на 41 копейку — до 78,01 рубля, евро — на 64 копейки, до 84,85 рубля, юань — на четыре копейки, до 11,32 рубля.

Кроме того, 30 марта курс евро впервые с 20 апреля 2022 года превысил 84 рубля.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский посоветовал россиянам избавляться от наличных долларов и вкладываться в золото или юани. По его словам, на юани можно купить облигации российских корпораций, чтобы на этом зарабатывать.

На фоне банковского кризиса в США вновь начались разговоры о дедолларизации мировой экономики. Между тем американская валюта по-прежнему удерживает глобальное лидерство. Однако так будет не вечно. Когда доллар потеряет свои позиции, кто первым от него откажется и какая валюта придет на его место — в материале «Вечерней Москвы».

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