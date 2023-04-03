Kyodo: Китай впервые за почти 60 лет сменил позицию по принадлежности Курил

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Впервые за почти 60 лет Китай изменил позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, заняв нейтралитет. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По данным агентства, смена позиции сближает Пекин и Москву, а также укрепляет уверенность России по этому вопросу. Это, как подчеркивается, может еще больше затруднить переговоры о мирном договоре.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в марте в Москве встречи с президентом России Владимиром Путиным указал, что Китай «не будет занимать позицию ни одной из сторон» по вопросу территориальной принадлежности южной части Курил, отмечает Kyodo.

Предыдущую позицию по данной теме выразил в 1964 году бывший председатель КНР Мао Цзэдун. Тогда он выражал поддержку Японии по указанному вопросу. С тех пор эта тема более не поднималась Китаем.

Переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны ведутся Россией и Японией с середины прошлого века. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

В беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов объяснил, возможно ли заключение мирного договора между Россией и Японией.