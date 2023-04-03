Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Москву 5 апреля

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Москву 5 апреля. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

— На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России, — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

В феврале уже появлялись сообщения о планируемом визите Гросси в Москву. Уточнялось, что во время поездки мог быть поднят вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Однако позднее информацию о визите Гросси опровергли.

Глава МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС 29 марта, это уже второй его визит на станцию в Энергодаре. Всего туда приехало 11 человек, среди которых — сам Гросси, три инспектора для ротации, а также семь представителей департамента безопасности и поддержки ООН.

Во время этого визита Гросси заявил, что агентство ведет разработку новой концепции защиты Запорожской АЭС.